Скорая с пациентом на борту врезалась в «Ладу»: есть пострадавшие

Авария произошла на перекрестке Московского проспекта и улицы Наумова

Сегодня около двух часов ночи на перекрестке Московского проспекта и улицы Наумова произошло ДТП.

По предварительной информации со слов водителей, машина скорой помощи с пациентом ехала по Московскому проспекту в сторону центра. На светофоре для автомобиля горел желтый свет.

— Водитель рассказал, что он ехал со включенными проблесковыми маячками, но без звукового сигнала, — рассказали в ГИБДД.

В это время уже на загоревшийся зеленый со стороны Наумова выехала «Лада-Веста». Машины столкнулись. В аварии пострадали фельдшер и медсестра, находившиеся в салоне скорой. Они получили ушибы головы и бедра. Госавтоинспекция проводит проверку, выясняет все обстоятельства произошедшего.