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Скорая с пациентом на борту врезалась в «Ладу»: есть пострадавшие
23 января 2018
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Сегодня около двух часов ночи на перекрестке Московского проспекта и улицы Наумова произошло ДТП.
По предварительной информации со слов водителей, машина скорой помощи с пациентом ехала по Московскому проспекту в сторону центра. На светофоре для автомобиля горел желтый свет.
— Водитель рассказал, что он ехал со включенными проблесковыми маячками, но без звукового сигнала, — рассказали в ГИБДД.
В это время уже на загоревшийся зеленый со стороны Наумова выехала «Лада-Веста». Машины столкнулись. В аварии пострадали фельдшер и медсестра, находившиеся в салоне скорой. Они получили ушибы головы и бедра. Госавтоинспекция проводит проверку, выясняет все обстоятельства произошедшего.
Фото: группа "Дороги Ярославля"/facebook.com, группа "Дороги Ярославля"/facebook.com
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