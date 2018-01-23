За почти миллионный долг ярославский салон красоты расплатился лаками для ногтей

Приставы вывезли имущество салона красоты

Судебным приставам по Фрунзенскому и Красноперекопскому району пришлось идти в салон красоты, чтобы напомнить руководству организации о почти миллионном долге.

Для этого один из сотрудников УФССП по Ярославской области записался на маникюр накануне Нового года, чтобы арестовать имущество салона за долг по налоговым выплатам. Сумма составляла больше 900 тысяч рублей. Тогда арестовали диваны, УФ-лампы и другое имущество салона, но оставили его в зале салона.

— Оборудование приносило доход и, соответственно, организация могла начать производить выплаты. Однако руководство салона не предприняло никаких мер для погашения долга, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Пришлось приставам приехать повторно и все имущество вывезти. Теперь оно уйдет с молотка.