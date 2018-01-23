|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Жителям Брагино массово прострелили домофоны
23 января 2018
2 973 6
В Дзержинском районе Ярославля разгорелся скандал из-за домофонов. На подъездах ряда домов в Брагино появились странные объявления о том, что ярославцам начнут приходить сразу два счёта за домофоны. От управляющей компании Дзержинского района и компании, обслуживающей домофоны.
— Домофоны у нас установлены давно, около 4–5 лет назад. И всегда стоимость обслуживания была включена в квиток об оплате жилья. Проблем раньше не возникало, — рассказывает житель района Ярослав Цыганов. — Но, похоже, между управдомом Дзержинского района и организацией «Строймастер-домофоны» возник конфликт, результатом которого стала масса странных объявлений на подъездах.
И ситуация, действительно, странная: на одних домах призывали не платить за домофоны и не вестись на уловки мошенников. На других — просверливают домофоны, делая их неработоспособными. Выходные замки испортили минимум по 15 адресам.
Разрешать конфликт пришлось на большом собрании в администрации района, где глава дзержинского управдома Сергей Сенчиков пояснил, что коммунальщики просто хотят навести порядок в этой сфере. По району большой разброс цен за услуги обслуживания домофонов, и управляющая компания сама инициировала смену домофонной компании. Якобы по обращениям и жалобам самим жильцов, смутив тем самым полрайона. Однако пока жильцы сами не приняли решение, поменять обслуживающую компанию, оплачивать квитанции стоит те же, что и всегда.
Напомним, в декабре в Ярославле прогремел другой скандал: жителям пришли сильно завышенные счета за коммуналку. Люди штурмовали двери управдома.
Фото: Строймастер Домофон / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
вчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
нда чет как то некрасиво... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров