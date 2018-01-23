Жителям Брагино массово прострелили домофоны

Жителям Брагино массово испортили домофоны

В Дзержинском районе Ярославля разгорелся скандал из-за домофонов. На подъездах ряда домов в Брагино появились странные объявления о том, что ярославцам начнут приходить сразу два счёта за домофоны. От управляющей компании Дзержинского района и компании, обслуживающей домофоны.

— Домофоны у нас установлены давно, около 4–5 лет назад. И всегда стоимость обслуживания была включена в квиток об оплате жилья. Проблем раньше не возникало, — рассказывает житель района Ярослав Цыганов. — Но, похоже, между управдомом Дзержинского района и организацией «Строймастер-домофоны» возник конфликт, результатом которого стала масса странных объявлений на подъездах.

И ситуация, действительно, странная: на одних домах призывали не платить за домофоны и не вестись на уловки мошенников. На других — просверливают домофоны, делая их неработоспособными. Выходные замки испортили минимум по 15 адресам.

Разрешать конфликт пришлось на большом собрании в администрации района, где глава дзержинского управдома Сергей Сенчиков пояснил, что коммунальщики просто хотят навести порядок в этой сфере. По району большой разброс цен за услуги обслуживания домофонов, и управляющая компания сама инициировала смену домофонной компании. Якобы по обращениям и жалобам самим жильцов, смутив тем самым полрайона. Однако пока жильцы сами не приняли решение, поменять обслуживающую компанию, оплачивать квитанции стоит те же, что и всегда.

Напомним, в декабре в Ярославле прогремел другой скандал: жителям пришли сильно завышенные счета за коммуналку. Люди штурмовали двери управдома.