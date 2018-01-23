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Подросток, напавший с топором на школу в Улан-Удэ, отправлен в СИЗО

23 января 2018
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происшествия, общество, решение суда, школa

Подросток, напавший с топором на учеников школы в Улан-Удэ, заключен под стражу на два месяца. Такое решение вынес Октябрьский районный суд города, сообщил ТАСС представитель суда.

 — Суд Октябрьского района Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 19 марта. Он будет содержаться в СИЗО, — сообщили в суде.

По информации СК России, утром 19 января ученик 9 класса одной из школ Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а потом «коктейлем Молотова» поджег кабинет на третьем этаже здания. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

По информации заместителя председателя правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова, сообщает «Интерфакс», было госпитализировано семь человек, в том числе виновник происшествия. Одна из учениц находится в тяжелом состоянии. Помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и свидетелей происшествия. Накануне в школе, где произошло ЧП, возобновились занятия.

Аналогичную меру пресечения суд избрал и для подростков, напавших утром 15 января на учеников пермской школы. После выписки из больницы организаторов резни переведут в СИЗО.

Наталья Попельницкая, Анастасия Оборина
Фото: Сергей Мельников/Vk.com
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