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Дачник избил соседа и пнул его машину из-за грязи у калитки
23 января 2018
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В суде закончился, казалось бы, самый обыкновенный дачный скандал, который разгорелся между двумя соседями в Рыбинске.
Летом, как рассказали в областной прокуратуре, соседи по даче в деревне Макарово крепко поссорились. Одному не понравилось, что второй, буксуя колёсами машины, развёл гряз на подъезде к домикам.
Раздражённый мужчина пнул соседскую машину, пнул сильно — помял крыло. А затем поколотил и самого соседа.
— Бил его ногами, сломав два ребра, — уточнили в прокуратуре.
Суд назначил мужчине 1 год 2 месяца ограничения свободы.
Вчера 76.ru писал о том, как неспокойный нрав сыграл злую шутку в жительницей Ярославля. Она набросилась на врача скорой помощи. За что тоже поплатилась.
Фото: Александра Савельева
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