Дачник избил соседа и пнул его машину из-за грязи у калитки

Мужчина полез в драку и уже не мог остановиться

В суде закончился, казалось бы, самый обыкновенный дачный скандал, который разгорелся между двумя соседями в Рыбинске.

Летом, как рассказали в областной прокуратуре, соседи по даче в деревне Макарово крепко поссорились. Одному не понравилось, что второй, буксуя колёсами машины, развёл гряз на подъезде к домикам.

Раздражённый мужчина пнул соседскую машину, пнул сильно — помял крыло. А затем поколотил и самого соседа.

— Бил его ногами, сломав два ребра, — уточнили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине 1 год 2 месяца ограничения свободы.

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