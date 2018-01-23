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Ярославские власти дадут подарок за лучшую масленичную куклу

23 января 2018
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Ярославль, кукла, Масленица — 2018

В Ярославле объявили конкурс масленичных кукол «Краса Масленица — 2018». Участвовать могут все, в одиночку и целыми командами. Авторов просят учесть, что символом конкурса-выставки будет солнце, так что все идеи должны крутиться вокруг этого.

— Для подведения итогов конкурса будет создана комиссия, в которую войдут профессиональные художники, мастера прикладного и специалисты по народному творчеству, — рассказывают организаторы. — Требования остались традиционными: высота куклы должна быть не менее 1,5 метра, при создании образа можно использовать любые материалы. Главное, нужно учитывать то, что все красавицы для осмотра на десять дней будут выставлены в сквере у фонтана на улице Андропова под открытым небом.

Кукол начнут ставить на улице Андропова у фонтанов 8 февраля, простоят они там десять дней. Все участники конкурса получат свидетельства об участии, авторов лучших работ наградят дипломами и подарками.

Заявку для участия в конкурсе «Краса Масленица — 2018» можно направить до 1 февраля в оргкомитет следующими способами: по электронной почте: Написать письмо; по факсу: (4852) 73-34-64 или по адресам: 150000, г. Ярославль, улица Большая Октябрьская, 78, управление культуры мэрии города Ярославля; 150054, г. Ярославль, пр. Ленина, 24а, методический отдел. Подробности можно уточнить у оргкомитета конкурса по телефону: (4852) 73-34-64.

Программу Масленицы — 2018 можно посмотреть здесь.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Станислав Захарченко
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