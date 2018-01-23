В Ярославле создадут туристическую полицию

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Новый вид полиции — туристическая — появится в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-центре ТАСС в Москве, где обсуждали перспективы развития туристического бренда «Золотое кольцо». Присутствовали замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Олег Рожнов и мэр города Ярославля Владимир Слепцов.
Туристическая полиция помогает иностранцам на территории страны. Решает их проблемы, регулирует вопросы пребывания. Это повышает привлекательность страны в плане туризма. Такие подразделения есть в Москве и Европе, в курортных странах.
— Мы готовы предоставить коллегам все доступные ресурсы для продуктивной работы, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.
Кроме того, расширят сам туристический маршрут, для навигации поставят интерактивные панели с бесплатным Wi-Fi, телефонную связь и доступ к сервисам, картам и путеводителям.
Фото: ГУ МВД по Москве
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