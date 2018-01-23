Не вернулась домой из школы: в Ярославле пропала 13-летняя девочка

Женю ищут волонтёры сразу двух отрядов

Сегодня в Ярославле волонтёры двух поисковых отрядов — «Лиза Алерт» и «ЯрСпас» — объявили ночной поиск 13-летней девочки, пропавшей в Ленинском районе.

Евгения Смирнова не вернулась домой домой днём.

— Она шла после школы и пропала, — рассказали волонтёры.

А ведь на улице сейчас крепкий мороз.

Приметы девочки: рост 152 сантиметра, волосы светло-русые, глаза голубые. Была в шапочке с тремя полосками: жёлтой, голубой и оранжевой, в чёрном пуховике и сапогах, в тёмно-синих брюках.

Всех, кто видел Евгению, просят сообщить по телефонам: 8-910-964-08-38 («ЯрСпас») или 8-800-700-54-52 («Лиза Алерт».