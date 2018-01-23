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Не вернулась домой из школы: в Ярославле пропала 13-летняя девочка
22 января 2018
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Сегодня в Ярославле волонтёры двух поисковых отрядов — «Лиза Алерт» и «ЯрСпас» — объявили ночной поиск 13-летней девочки, пропавшей в Ленинском районе.
Евгения Смирнова не вернулась домой домой днём.
— Она шла после школы и пропала, — рассказали волонтёры.
А ведь на улице сейчас крепкий мороз.
Приметы девочки: рост 152 сантиметра, волосы светло-русые, глаза голубые. Была в шапочке с тремя полосками: жёлтой, голубой и оранжевой, в чёрном пуховике и сапогах, в тёмно-синих брюках.
Всех, кто видел Евгению, просят сообщить по телефонам: 8-910-964-08-38 («ЯрСпас») или 8-800-700-54-52 («Лиза Алерт».
Фото: ЯрСпас
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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