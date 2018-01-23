Они смогли: какие дороги Ярославля вычистили до асфальта

Асфальт на дороге, сугроб на тротуаре

Сегодня коммунальным службам пришлось попотеть. Снег шёл без остановки почти сутки. Утром из-за этого, конечно, все встали в пробки. Постоять пришлось и в вечерний час пик. Но позже, когда схлынул основной потом машин, дороги преобразились. Да-да, это возможно — почистить дороги после снегопада до асфальта. Мы посмотрели на несколько центральных улиц.

Очень чистой выглядит Республиканская. Действительно до асфальта. Блеск.

Республиканская и круг у Октябрьского моста

Почищен и проспект Ленина, машины не вязнут в снегу и не виляют на дороге.

Чистая улица Советская.

Улица Советская

И проспект Октября.

проспект Октября

А вот с Советской ничего хорошего так и не случилось — половина дороги в утрамбованном снеге.

Улица Свободы

За чистоту проезжей части расплачиваться приходится пешеходам — снегоуборочные машины сгребают снег к обочинам. На том же проспекте Ленина сугробы высятся прямо у остановок.

Сугроб на остановке «Улица Кудрявцева» на проспекте Ленина

Будем надеяться, что к утру этих куч не будет — прошлой ночью коммунальщики вывозили снег за город.

— Привлекали дополнительную технику для вывоза снега, — рассказал руководитель «Спецавтохозяйства» города Ярославля Эдуард Снежков. — Сейчас на уборке городских территорий задействованы все основные силы подрядчиков и субподрядчиков.