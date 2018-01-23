|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Обзор
Они смогли: какие дороги Ярославля вычистили до асфальта
22 января 2018
563 0
Сегодня коммунальным службам пришлось попотеть. Снег шёл без остановки почти сутки. Утром из-за этого, конечно, все встали в пробки. Постоять пришлось и в вечерний час пик. Но позже, когда схлынул основной потом машин, дороги преобразились. Да-да, это возможно — почистить дороги после снегопада до асфальта. Мы посмотрели на несколько центральных улиц.
Очень чистой выглядит Республиканская. Действительно до асфальта. Блеск.
Почищен и проспект Ленина, машины не вязнут в снегу и не виляют на дороге.
Чистая улица Советская.
И проспект Октября.
А вот с Советской ничего хорошего так и не случилось — половина дороги в утрамбованном снеге.
За чистоту проезжей части расплачиваться приходится пешеходам — снегоуборочные машины сгребают снег к обочинам. На том же проспекте Ленина сугробы высятся прямо у остановок.
Будем надеяться, что к утру этих куч не будет — прошлой ночью коммунальщики вывозили снег за город.
— Привлекали дополнительную технику для вывоза снега, — рассказал руководитель «Спецавтохозяйства» города Ярославля Эдуард Снежков. — Сейчас на уборке городских территорий задействованы все основные силы подрядчиков и субподрядчиков.
Фото: Ольга Прохорова, Ярнет
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 23.01.2018 Медведев придумал, как снизить смертность на дорогах до нулевой отметки
|
Культура
Фильм недели
вчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
типичный проект для... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров