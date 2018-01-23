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Медведев придумал, как снизить смертность на дорогах до нулевой отметки

22 января 2018
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ДТП, смертность на дорогах

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения.

— Она рассчитана на семь лет, до 2024 года. Ситуация на дорогах сложная, напряжённая, растёт количество автомобилей — и легковых, и грузовых, и эта тенденция, очевидно, будет продолжаться. Поведение на дорогах, отношение водителей друг к другу тоже остаётся очень разным. Мы обязаны принять все меры для того, чтобы развернуть эту линию поведения в более цивилизованную сторону, — сказал глава правительства.

Главная цель Стратегии — снижение смертности на дорогах. Сейчас этот показатель превышает 13 человек на 100 тысяч населения. Для сравнения, в Дании — 2,7, в Германии — 3,9.

— Стратегией предусматривается, что к 2024 году этот показатель не должен превышать 4 человек на 100 тысяч. Конечно, негуманно, что называется, вообще говорить о том, что допускается смертность, и необычно для наших документов, стратегических документов, но к 2030 году впервые вводится цель нетерпимости к смертности на дорогах. То есть дойти до высоких стандартов европейских государств к 2024 году, к 2030 году — стараться, чтобы смертность на дорогах была нулевой, или к этому стремиться, — заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Он уточнил, что ряд законопроектов уже отправлен в Думу, а потому их в скором времени примут. Впрочем, эксперты сомневаются, что получится достичь столь впечатляющих показателей.

— Я бегло почитал, что они там нагородили, и совершенно не удивился. Я думаю, что увеличат штрафы в несколько раз, снизят разрешённый скоростной режим в городе до 50, а в центре — до 30 км/ч, поставят 100 тысяч камер и будут за малейшее превышение карать минимальным штрафом тысяч в 5 рублей. Ну, и балльная система, куда без неё. Ну и ещё закрутят гайки для водителей-новичков, — написал у себя на странице в Facebook лидер «Синих ведёрок» Пётр Шкуматов.

По его мнению, эти меры на смертность если и повлияют, то не очень сильно.

Сергей Панин
Фото: Александр Ощепков
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