«Локомотив» всухую обыграл хабаровский «Амур»: фоторепортаж

«Локомотив» блестяще обошел соперников

Сегодня на своем льду «Локомотив» принимал хабаровский «Амур».

Первый период прошел без голов, а в самом конце двадцатиминутки Петри Контиола заработал удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Но, спустя всего минуту после начала второго периода, нападающий «железнодорожников» Егор Аверин с передачи Александра Судницина и Якуба Накладала, играя в меньшинстве, забивает шайбу в ворота «Амура». Через десять минут Артем Ильенко удваивает преимущество ярославцев. Еще одну шайбу «в раздевалку» оформил нападающий Артур Каюмов с передачи Егора Аверина и Андрея Локтионова.

Соперник рухнул под натиском ярославцев

К концу игры «Амур» снимает вратаря и выводит шестого игрока, но безрезультатно. Итоговый счет матча — 3:0. «Локомотив» одерживает третью победу подряд.

Следующий матч станет последним перед олимпийской паузой в КХЛ. 27 января «Локомотив» встретится в Москве со «Спартаком». Начало игры в 19:30.

Наши ворота «Амуру» распечатать не удалось