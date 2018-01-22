Выходи за меня: ярославец сделал предложение, стоя в вечерней пробке

Романтика и страдания на дорогах города

Вышли с работы — и встали в пробки. Ну, сегодня это было предсказуемо. Город замело с самого утра, и по снежной каше пришлось ползти еле-еле. К вечеру дороги всё ещё были в снегу, так что в вечерний час пик Ярославль встал в жирные пробки. Карта «Яндекса» аж побагровела. И мы, конечно, подсмотрели, о чём говорили водители, стоя в пробке. В основном молили — кто о том, чтобы быстрее оказаться дома, а кто-то был настроен более романтично. Смотрите нашу подборку Яндекс.Разговорчиков.

Скажите начальнику, что буду послезавтра

Потом внукам будут рассказывать: "Ваш дедушка позвал меня под венец в пробке на проспекте Октября"

Да все хотят