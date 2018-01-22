Поработали — можно постоять: в Ярославле начались суровые вечерние пробки

19:06 В соцсетях уже делятся полезной информацией, как вести себя при ДТП в такую погоду.

— Прежде всего вызвать наряд ДПС, настаивать на фиксации состояния дорожного полотна (наледь, снежный накат). Не подписывать постановления о том, что вы не выдержали дистанцию, либо нарушили иные требования ПДД, если у вас есть видеорегистратор, либо рядом есть камеры, — пишет Людмила Шумилова в паблике «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ».