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Поработали — можно постоять: в Ярославле начались суровые вечерние пробки

22 января 2018
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авто, пробки, Ярославль

Ну что, поработали и поехали по домам? Добро пожаловать в вечерние пробки. Да-да, снова началось. Центр уже весь покраснел. Как утром, когда из-за метели на дорогах образовалась снежная каша. Что происходит сейчас на городских улицах, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

18:00 — По Московскому проспекту встречаются поломки, из-за которых местами заторы, — сообщает корреспондент 76.ru Анна Ёлкина.

18:01 Сегодня ещё домашняя игра «Локомотива» с «Амуром» в 19:00. Так  что Московский к этому времени будет стоять.

18:03 А это центр Ярославля сейчас. Держитесь, ребята!

18:12 Главное — вовремя влететь в ДТП. За Волгой сейчас начнётся...

18:16 А это Республиканская улица, на подъезде к Октябрьской площади. Ну здесь, впрочем, всегда красным-красно. 

18:18 Пошли разговорчики. Мольбы, скорее.

18:24 На проспект Октября и Советскую улицу вообще даже не думайте ехать — на Советской ДТП, стоят оба ряда.

18:28 Пишут, что на Октябрьском мосту «толкотня», но машины движутся.

18:38 А это Республиканская улица, полная каши. 

 

18:40 Стоят на Московском у училища.

18:49 Советская стоит.

18:54 В обе стороны стоит улица Свободы около ТЮЗа.

18:57 Красные против зелёных: пока центр весь стоит в пробках, за Волгой тишь да благодать.

19:06 В соцсетях уже делятся полезной информацией, как вести себя при ДТП в такую погоду.

— Прежде всего вызвать наряд ДПС, настаивать на фиксации состояния дорожного полотна (наледь, снежный накат). Не подписывать постановления о том, что вы не выдержали дистанцию, либо нарушили иные требования ПДД, если у вас есть видеорегистратор, либо рядом есть камеры, — пишет Людмила Шумилова в паблике «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ».

19:17 Разгрузились улица Свободы, проспект Толбухина и частично Большая Октябрьская. Но центр ещё бордовый.

19:31 О, какая милота! Скоро жениться начнём в пробках-то. Там же и медовый месяц проводить.

19:37 На Московском «Яндекс.Пробки» показывают ДТП. Как не вовремя! И вот как выглядит Московский проспект. Держитесь там!

20:04 Ну, вроде рассосалось. Завершаем трансляцию. Надеемся, все дома. Хорошего вечера, друзья!

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Анна Елкина, Яндекс.Пробки, Елена Вахрушева, Анна Ёлкина, Ярнет
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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