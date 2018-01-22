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Онлайн-трансляция
Поработали — можно постоять: в Ярославле начались суровые вечерние пробки
22 января 2018
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Ну что, поработали и поехали по домам? Добро пожаловать в вечерние пробки. Да-да, снова началось. Центр уже весь покраснел. Как утром, когда из-за метели на дорогах образовалась снежная каша. Что происходит сейчас на городских улицах, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
18:00 — По Московскому проспекту встречаются поломки, из-за которых местами заторы, — сообщает корреспондент 76.ru Анна Ёлкина.
18:01 Сегодня ещё домашняя игра «Локомотива» с «Амуром» в 19:00. Так что Московский к этому времени будет стоять.
18:16 А это Республиканская улица, на подъезде к Октябрьской площади. Ну здесь, впрочем, всегда красным-красно.
18:24 На проспект Октября и Советскую улицу вообще даже не думайте ехать — на Советской ДТП, стоят оба ряда.
19:06 В соцсетях уже делятся полезной информацией, как вести себя при ДТП в такую погоду.
— Прежде всего вызвать наряд ДПС, настаивать на фиксации состояния дорожного полотна (наледь, снежный накат). Не подписывать постановления о том, что вы не выдержали дистанцию, либо нарушили иные требования ПДД, если у вас есть видеорегистратор, либо рядом есть камеры, — пишет Людмила Шумилова в паблике «Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ».
19:17 Разгрузились улица Свободы, проспект Толбухина и частично Большая Октябрьская. Но центр ещё бордовый.
19:37 На Московском «Яндекс.Пробки» показывают ДТП. Как не вовремя! И вот как выглядит Московский проспект. Держитесь там!
Фото: Анна Елкина, Яндекс.Пробки, Елена Вахрушева, Анна Ёлкина, Ярнет
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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