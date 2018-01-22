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Школьницу из Переславля посадили на автобус из Москвы до дома спустя полгода
22 января 2018
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Полгода потребовалось маме 12-летней Иры из Переславля-Залесского, чтобы её дочка смогла ездить домой с занятий из столицы без лишних проблем.
— В прошлую субботу мою дочку посадили в автобус до Переславля, — рассказывает мама девочки Наталья. — Порой мне казалось, что бюрократический обмен бумагами и бесплодные разговоры с начальником автостанции ВДНХ не кончатся никогда.
Женщина обращалась во все возможные инстанции. Дошла даже до уполномоченного по правам ребёнка в Москве. Но оттуда получила отписку, что её жалоба перенаправлена в Мосгортранс. Как раз в ту контору, по приказу которой ребёнка и не сажали в автобус.
— После новогодних праздников мы увидели на станции в Москве объявление, что дети до 14 лет могут ехать без сопровождения взрослых под присмотром представителя компании-перевозчика при наличии заранее заготовленного заявления в адрес перевозчика. Когда я попробовала написать такое заявление, в Переславском ПАТП сказали, что такое требование незаконно, — продолжает мама Иры. — Я позвонила на автостанцию в Москву, где сказали, что такого объявления не вешали и заявили, что снимут его. Действительно, потом его мы больше не видели.
А разрешилось всё во время последней поездки Иры с мамой в Москву. Женщина снова пошла к начальнику автостанции со своими аргументами, но оказалось, что тот руководитель, который запрещал посадку детей без сопровождающих, больше — не начальник. Как сказал его заместитель — пошел на повышение. И тут же все проблемы решились!
— Заместитель начальника пояснил мне, что он сам консультировался с юристами и пришел к выводу, что в законодательстве в этом месте есть пробелы, которые нужно трактовать в пользу пассажиров, — добавляет Наталья. — Поэтому мы можем спокойно покупать ребенку билет и сжать его в автобус.
Напомним, около половины года назад жительница Переславля-Залесского и её дочка выявили проблему, что уезжать из их города на занятия в Москву на автобусе ребёнок может, а обратно — нет. Другой транспорт между Переславлем и Москвой не ходит. Девочку не сажали в автобус на столичной автостанции ВДНХ. Руководство заявило — без сопровождения взрослых нельзя. Поэтому дедушке Иры, который, к счастью, живёт в Москве, приходилось по три раза в неделю ездить с внучкой до Переславля, а потом возвращаться домой, тратя на это кучу времени и денег.
— Хочу сказать спасибо всем, кто помог нам в решении вопроса, — радуется решению проблемы мама 12-летней Иры. — Уполномоченному по правам человека в Ярославской области и его помощнику Константину Скоробогатову. А ещё порталу 76.ru, который вынес тему перевозки детей в публичное пространство, что, без всякого сомнения, помогло ускорить решение проблемы.
Напомним, в декабре мы подробно рассказывали о том, с какими проблемами ребёнку из Переславля приходилось добираться до дома из Москвы.
Фото: Михаил Контуев, читатель 76.ru
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