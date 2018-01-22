Обратная связь

Город

Школьницу из Переславля посадили на автобус из Москвы до дома спустя полгода

22 января 2018
3 363 2
транспорт, автобус, Москва, Переславль-Залесский

Полгода потребовалось маме 12-летней Иры из Переславля-Залесского, чтобы её дочка смогла ездить домой с занятий из столицы без лишних проблем.

— В прошлую субботу мою дочку посадили в автобус до Переславля, — рассказывает мама девочки Наталья. — Порой мне казалось, что бюрократический обмен бумагами и бесплодные разговоры с начальником автостанции ВДНХ не кончатся никогда.

Женщина обращалась во все возможные инстанции. Дошла даже до уполномоченного по правам ребёнка в Москве. Но оттуда получила отписку, что её жалоба перенаправлена в Мосгортранс. Как раз в ту контору, по приказу которой ребёнка и не сажали в автобус.

— После новогодних праздников мы увидели на станции в Москве объявление, что дети до 14 лет могут ехать без сопровождения взрослых под присмотром представителя компании-перевозчика при наличии заранее заготовленного заявления в адрес перевозчика. Когда я попробовала написать такое заявление, в Переславском ПАТП сказали, что такое требование незаконно, — продолжает мама Иры. — Я позвонила на автостанцию в Москву, где сказали, что такого объявления не вешали и заявили, что снимут его. Действительно, потом его мы больше не видели.

А разрешилось всё во время последней поездки Иры с мамой в Москву. Женщина снова пошла к начальнику автостанции со своими аргументами, но оказалось, что тот руководитель, который запрещал посадку детей без сопровождающих, больше — не начальник. Как сказал его заместитель — пошел на повышение. И тут же все проблемы решились!

— Заместитель начальника пояснил мне, что он сам консультировался с юристами и пришел к выводу, что в законодательстве в этом месте есть пробелы, которые нужно трактовать в пользу пассажиров, — добавляет Наталья. — Поэтому мы можем спокойно покупать ребенку билет и сжать его в автобус.

Напомним, около половины года назад жительница Переславля-Залесского и её дочка выявили проблему, что уезжать из их города на занятия в Москву на автобусе ребёнок может, а обратно — нет. Другой транспорт между Переславлем и Москвой не ходит. Девочку не сажали в автобус на столичной автостанции ВДНХ. Руководство заявило — без сопровождения взрослых нельзя. Поэтому дедушке Иры, который, к счастью, живёт в Москве, приходилось по три раза в неделю ездить с внучкой до Переславля, а потом возвращаться домой, тратя на это кучу времени и денег.

— Хочу сказать спасибо всем, кто помог нам в решении вопроса, — радуется решению проблемы мама 12-летней Иры. — Уполномоченному по правам человека в Ярославской области и его помощнику Константину Скоробогатову. А ещё порталу 76.ru, который вынес тему перевозки детей в публичное пространство, что, без всякого сомнения, помогло ускорить решение проблемы.

Напомним, в декабре мы подробно рассказывали о том, с какими проблемами ребёнку из Переславля приходилось добираться до дома из Москвы.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Михаил Контуев, читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Мама из Ярославской области получила первую президентскую выплату на ребёнка

Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Фильм недели
вчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (2): типичный проект для... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,19 56,94
EUR 68,79 69,69
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 23.01
USD 56,63 0,04
EUR 69,27 -0,13
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.