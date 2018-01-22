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Мама из Ярославской области получила первую президентскую выплату на ребёнка
22 января 2018
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Первую ежемесячную президентскую выплату по случаю рождения ребёнка получила и жительница Ярославской области. Ксения Комарова из Данилова на днях впервые стала мамой. Теперь она и её малыш каждый месяц будут получать 9 547 рублей. С 1 января этого года каждой женщине, у которой появится первенец, будут начислять такую выплату.
– На выплату могут претендовать граждане Российской Федерации. Заявление необходимо подать непосредственно по месту жительства в органы социальной защиты населения или в МФЦ, – сообщил заместитель директора областного департамента труда и социальной поддержки населения Алексей Шабалин. – Обязательно к заявлению надо приложить справку о доходах семьи за 12 месяцев, документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка.
Фото: правительство ЯО
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