Мама из Ярославской области получила первую президентскую выплату на ребёнка

Ксения стала мамой буквально на днях

Первую ежемесячную президентскую выплату по случаю рождения ребёнка получила и жительница Ярославской области. Ксения Комарова из Данилова на днях впервые стала мамой. Теперь она и её малыш каждый месяц будут получать 9 547 рублей. С 1 января этого года каждой женщине, у которой появится первенец, будут начислять такую выплату.

– На выплату могут претендовать граждане Российской Федерации. Заявление необходимо подать непосредственно по месту жительства в органы социальной защиты населения или в МФЦ, – сообщил заместитель директора областного департамента труда и социальной поддержки населения Алексей Шабалин. – Обязательно к заявлению надо приложить справку о доходах семьи за 12 месяцев, документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка.