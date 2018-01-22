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Полицейские накрыли казино в центре Ярославля
22 января 2018
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В самом центре Ярославля на Первомайской улице полиция накрыла подпольный игорный клуб. Его обнаружили в сентябре прошлого года.
— В качестве игрового оборудования использовались компьютеры, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Полицейские изъяли 27 компьютеров и установили, что администратором этого «казино» была 27-летняя жительница Ярославля. Во время обыска забрали целую коробку денег.
Следственный отдел по Кировскому району возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье «Незаконное проведение азартных игр». Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Продолжается расследование уголовного дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Фото: УМВД
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