Полицейские накрыли казино в центре Ярославля

Подпольный игровой клуб был в самом центре Ярославля

В самом центре Ярославля на Первомайской улице полиция накрыла подпольный игорный клуб. Его обнаружили в сентябре прошлого года.

— В качестве игрового оборудования использовались компьютеры, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полицейские изъяли 27 компьютеров и установили, что администратором этого «казино» была 27-летняя жительница Ярославля. Во время обыска забрали целую коробку денег.

Следственный отдел по Кировскому району возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье «Незаконное проведение азартных игр». Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Продолжается расследование уголовного дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: полицейские вычислили подпольный игровой клуб на Перекопе, куда посетителей пускали только по паролю.