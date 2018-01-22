В Ярославле выставили на продажу роскошную квартиру за 40 миллионов

Элитное жильё в Ярославле стоит, как в центре Москвы

Купить квартиру в центре Ярославля может позволить себе далеко не каждый. Особенно если речь идёт о жилье за 40 миллионов рублей. Однако посмотреть и помечтать — не запрещено. Какую элитную недвижимость можно купить в центре Ярославля прямо сейчас — смотрим в нашем материале.

На центральной площади

Ванная комната в квартире за 40 миллионов рублей

Элитную недвижимость выставили на продажу на сайте Avito в престижном месте по адресу Народный переулок, 6. Дом находится сразу за церковью Ильи Пророка на Советской площади. Цена двухэтажной четырехкомнатной квартиры в объявлении 39,5 миллионов рублей. Глядя на фото квартиры, понимаешь, есть за что платить.

Судя по тому, что фото квартиры напечатаны в отдельном журнале, продаётся она довольно долго

Настоящая роскошь

— На главном этаже расположен зал, кухня, прихожая и санузлы. На нижнем — мастерская, спальная, гардеробная и санузел. Есть мансарда, — рассказали в агентстве недвижимости об элитном жилье. — Авторский ремонт в стиле модерн. Итальянские межкомнатные двери из массива ольхи, подоконники и столешницы кухонного гарнитура изготовлены из гранита, лестница выполнена из массива дуба, мебель создана по индивидуальному проекту вручную из массива бука и шпона американской вишни. Два балкона и видеонаблюдение.

С видом на Волгу

Ещё одну роскошную четырёхкомнатную квартиру можно прикупить на Волжской набережной, дом 39 корпус 2. Жизнь здесь обойдется несколько дешевле — в 34,5 миллиона рублей. Но и этаж-то всего один.

За 34,5 миллиона можно смотреть из окна на Волжскую набережную

— Квартира состоит из четырёх жилых комнат, включая две спальни, просторную гостиную и кабинет, а также большой кухни со столовой зоной и зоной для готовки, двух санузлов, кладовой и подсобного помещения, — рассказали в агентстве недвижимости об этой квартире. — В квартире выполнен ремонт в классическом стиле. Центральное кондиционирование всех помещений, качественные отделочные материалы и фурнитура, полностью укомплектованная кухня итальянского производства со всей необходимой техникой.

Внутри довольно обычный ремонт.

Столовая

Продаёт жильё один взрослый собственник, как уточняют, без обременений.

Спальная

Кухня размером с однушку

Целый особняк продают на улице Максимова, 8. Шестикомнатную квартиру отдадут за 40 миллионов рублей. Один минус — покупать придётся голые стены — никакой итальянской столовой и дубовых баров здесь нет. Зато есть помещение под кухню размером с однокомнатную квартиру в 30 квадратных метров.

Особняк продают под ремонт

— Площадь дома — 400 квадратных метров, свободная планировка под чистовую отделку. Индивидуальное отопление. На первом этаже расположен гараж на две машины, технические и подсобные помещения. Мансарда — в подарок, — рассказали в агентстве недвижимости о предлагаемом жилье.

Зато внутри раздолье