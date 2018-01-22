Авария перекрыла улицу в центре Ярославля: список дорог, где сейчас пробки

На улице Городской вал собирается затор из-за ДТП

Из-за плохой дорожной обстановки на ярославских улицах по-прежнему возникают заторы. Сейчас очень медленно движется поток транспорта по улице Свободы от ТЮЗа до Комсомольской улицы, застопорилась улица Победы в оба направления от Свободы до Советской, Большая Октябрьская от площади Богоявления до Республиканской, проспект Октября от онкологической больницы до Республиканской, а также в обе стороны затруднено движение по улицам у Октябрьского моста с центральной стороны города. По-прежнему затруднён подъезд в Брагино по Ленинградскому проспекту.

— Ещё одна авария произошла на улице Городской вал на подъезде к улице Свободы со стороны Всполинского поля, — рассказывают автомобилисты. — Там тоже собирается пробка с обеих сторон.

Напомним, сегодня из-за плохой дорожной обстановки в Ярославле было много пробок и аварий. Заторы на городских дорогах есть до сих пор. Автомобилисты отмечают, что коммунальщики справились с уборкой дорог на троечку.

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