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Авария перекрыла улицу в центре Ярославля: список дорог, где сейчас пробки
22 января 2018
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Из-за плохой дорожной обстановки на ярославских улицах по-прежнему возникают заторы. Сейчас очень медленно движется поток транспорта по улице Свободы от ТЮЗа до Комсомольской улицы, застопорилась улица Победы в оба направления от Свободы до Советской, Большая Октябрьская от площади Богоявления до Республиканской, проспект Октября от онкологической больницы до Республиканской, а также в обе стороны затруднено движение по улицам у Октябрьского моста с центральной стороны города. По-прежнему затруднён подъезд в Брагино по Ленинградскому проспекту.
— Ещё одна авария произошла на улице Городской вал на подъезде к улице Свободы со стороны Всполинского поля, — рассказывают автомобилисты. — Там тоже собирается пробка с обеих сторон.
Напомним, сегодня из-за плохой дорожной обстановки в Ярославле было много пробок и аварий. Заторы на городских дорогах есть до сих пор. Автомобилисты отмечают, что коммунальщики справились с уборкой дорог на троечку.
По официальным данным городских властей, с 20 по 22 января в Ярославле выпало 9,4 мм осадков, что составляет 70% от второй декадной нормы осадков. А о том, какая погода ждёт ярославцев впереди, рассказали синоптики.
Смотрите также наш большой фоторепортаж «Ярославль завалило снегом».
Фото: Елена Вахрушева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: «Не хочу прожить ещё один такой же год»: ярославна бросила престижную работу в Москве, чтобы жить на острове
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