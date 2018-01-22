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«Справились на троечку»: как коммунальщики убирали ярославские дороги от снега
22 января 2018
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Всю технику и всех людей, которые есть у ярославских коммунальщиков, отправили на городские дороги, чтобы почистить их от снега. У подрядчика и всех субподрядчиков нашлось нашлось 100 спецмашин и 150 рабочих.
— За ночь из города вывезли 2000 кубометров снега, — уточнили в мэрии. — Работы коммунальные службы ведут круглосуточно.
Но у ярославских автомобилистов всё равно есть претензии. Сегодня из-за плохой дорожной обстановки в Ярославле было много пробок и аварий. Заторы на городских дорогах есть до сих пор.
— Уборку сделали на тройку с минусом, — дал свою оценку председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев. — Оно и понятно, ведь денег на уборку городских дорог как раз ровно на тройку с минусом. Поэтому едем аккуратно, соблюдаем дистанцию и скоростной режим.
По официальным данным городских властей, с 20 по 22 января в Ярославле выпало 9,4 мм осадков, что составляет 70% от второй декадной нормы осадков. А о том, какая погода ждёт ярославцев впереди, рассказали синоптики.
Смотрите также наш большой фоторепортаж «Ярославль завалило снегом».
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: «Не хочу прожить ещё один такой же год»: ярославна бросила престижную работу в Москве, чтобы жить на острове
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