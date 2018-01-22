«Справились на троечку»: как коммунальщики убирали ярославские дороги от снега

На многих улицах Ярославля машины сегодня едут очень медленно

Всю технику и всех людей, которые есть у ярославских коммунальщиков, отправили на городские дороги, чтобы почистить их от снега. У подрядчика и всех субподрядчиков нашлось нашлось 100 спецмашин и 150 рабочих.

— За ночь из города вывезли 2000 кубометров снега, — уточнили в мэрии. — Работы коммунальные службы ведут круглосуточно.

Но у ярославских автомобилистов всё равно есть претензии. Сегодня из-за плохой дорожной обстановки в Ярославле было много пробок и аварий. Заторы на городских дорогах есть до сих пор.

— Уборку сделали на тройку с минусом, — дал свою оценку председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев. — Оно и понятно, ведь денег на уборку городских дорог как раз ровно на тройку с минусом. Поэтому едем аккуратно, соблюдаем дистанцию и скоростной режим.

Там где нет большого потока машин, дороги почищены лучше



По официальным данным городских властей, с 20 по 22 января в Ярославле выпало 9,4 мм осадков, что составляет 70% от второй декадной нормы осадков. А о том, какая погода ждёт ярославцев впереди, рассказали синоптики.

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