В тройном ДТП в Рыбинске пострадал младенец

В тройном ДТП пострадал младенец

В Рыбинске в ДТП между двумя легковушками пострадал младенец, которому ещё не исполнилось и года. Авария случилась накануне на улице Пошехонский тракт около 17 часов вечера.

Столкнулись сразу три машины — ВАЗ, «Тойота-Ярис» и ещё один автомобиль марки «Тойота».

— На руках у матери в одной из машин был младенец 2017 года рождения. Он получил травму головы, — сообщили в УГИББД по Ярославской области.

Подробности аварии уточняются.

Накануне в Рыбинском районе с трассы улетел наполненный пассажирами автобус.