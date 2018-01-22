В тройном ДТП в Рыбинске пострадал младенец

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В Рыбинске в ДТП между двумя легковушками пострадал младенец, которому ещё не исполнилось и года. Авария случилась накануне на улице Пошехонский тракт около 17 часов вечера.
Столкнулись сразу три машины — ВАЗ, «Тойота-Ярис» и ещё один автомобиль марки «Тойота».
— На руках у матери в одной из машин был младенец 2017 года рождения. Он получил травму головы, — сообщили в УГИББД по Ярославской области.
Подробности аварии уточняются.
Накануне в Рыбинском районе с трассы улетел наполненный пассажирами автобус.
Фото: Управление МЧС по Ярославской области
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