Ярославский перевозчик пожаловался на слишком строгие требования мэра

Ярославские перевозчики пожаловались на слишком требовательного мэра

Ярославские перевозчики устали от бесконечных требований властей: если маршрутки, то красные, если водители, то в форме с накрахмаленными воротничками. Один из предпринимателей, работающий по маршрутам №90 и №99, взял и нажаловался в антимонопольную службу на излишние требования. И УФАС по Ярославской области встало на сторону перевозчика.

— Установление при проведении конкурса каких-либо дополнительных требований к участникам очевидно свидетельствует об ограничении доступа хозяйствующих субъектов к участию в торгах, ущемлении их прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности, о нарушении норм федерального законодательства, — прокомментировал врио руководителя Ярославского УФАС России Иван Геннадьевич Паутов. — Организатору торгов выдано предписание в срок до 31 января 2018 года исключить избыточные требования к участникам конкурса.

Как пояснили антимонопольщики, департамент городского хозяйства так сформулировал условия конкурса, что, не имея красной маршрутки и наушников для водителей, перевозчик совсем не мог заявиться на него. Однако оценивать маршрутчиков по дополнительным требованиям можно уже после допуска на конкурс, где и должен выигрывать наилучший перевозчик.

Напомним, городские власти планируют выгонять с маршрутов перевозчиков, к которым есть претензии у ГИББД.