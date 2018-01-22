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Фоторепортаж
Ярославль завалило снегом: большой фоторепортаж из зимнего города
22 января 2018
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Привет, снег! Недавно вроде виделись. Нет, мы пока не сильно соскучились. Все равно к нам? Эх, ну ладно, давай, вали. Только куда тебя девать в таких количествах? Ну, хоть поснимаем! Смотрите репортаж, снятый Сашей Савельевой на ярославских улицах, заметённых снегом.
Фото: Александра Савельева
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