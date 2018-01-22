Ярославль завалило снегом: большой фоторепортаж из зимнего города

Ярославль проснулся сегодня заснеженным

Привет, снег! Недавно вроде виделись. Нет, мы пока не сильно соскучились. Все равно к нам? Эх, ну ладно, давай, вали. Только куда тебя девать в таких количествах? Ну, хоть поснимаем! Смотрите репортаж, снятый Сашей Савельевой на ярославских улицах, заметённых снегом.

Одной лопатой с таким снегопадом не справишься

Замело и тротуары, и заборы...

Чистишь-чистишь, а он все равно идет

Собакам побегать по свежим сугробам за счастье

Водители сегодня не торопятся на дорогах

Сюда дворники доберутся, наверное, не скоро

Все на лыжи!

Гулять по Набережной — хорошая идея для понедельника