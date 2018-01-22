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Тюрьма или армия: двоих мужчин будут судить за то, что они косили от службы
22 января 2018
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Следственный отдел по городу Рыбинску возбудил два уголовных дела в отношении молодых людей, которые косили от армии. 21-летний и 24-летний мужчины прошли медкомиссию, которая посчитала, что они готовы служить в армии. Обоим дали направление в военкомат. Однако в установленный день оба молодых человека не пришли.
— В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до двух лет тюрьмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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