Тюрьма или армия: двоих мужчин будут судить за то, что они косили от службы

Теперь оба молодых человека пойдут под суд

Следственный отдел по городу Рыбинску возбудил два уголовных дела в отношении молодых людей, которые косили от армии. 21-летний и 24-летний мужчины прошли медкомиссию, которая посчитала, что они готовы служить в армии. Обоим дали направление в военкомат. Однако в установленный день оба молодых человека не пришли.

— В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до двух лет тюрьмы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.