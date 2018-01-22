|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Черного лиса, сбежавшего из вольера в Ярославле, нашли с простреленной лапкой
22 января 2018
2 951 9
Лис чернобурка по кличке Тима после долгих скитаний наконец оказался дома. Его нашли в Заячьем холме.
Напомним, домашние лисы сбежали из вольера 6 января. С тех пор их хозяйка не прекращает поиск своих животных.
— Мне позвонила девушка, которая увидела Тима уже за пределами Ярославля по дороге в Гаврилов-Ям, — рассказала хозяйка лис Лиля Максимова. — Мы приехали, поставили живоловушку, но лис уже убежал дальше. Я расклеила объявления о пропаже животных вплоть до Гаврилов-Яма. Позавчера позвонила женщина и сказала, что лис в Заячьем холме. Мы поставили ловушку там, уже утром Тимоша сидел в ней.
Где-то под Ярославлем лису прострелили лапку, теперь Тимоше предстоит лечение. Самое главное, что лис дома и очень этому рад.
— Очень жаловался мне, что потерялся — скулил целый день, — рассказывает Лиля. — Безумно был рад кошке, с которой вырос, вилял хвостом.
По городу еще продолжает бегать подруга Тимы — рыжая лиса Лиза. Её часто видят на Суздалке, у домов на проспекте Фрунзе и в районе поселка Мирный, но поймать беглянку пока не получилось.
Лиля очень просит не бить и не стрелять в лису, если вдруг ее увидите:
— Она не пугливая, но не будет приближаться к человеку, потому что недоверчивая к чужим людям, — говорит девушка.
Лиса отличается от диких тем, что она крупная и ухоженная. Если вы увидите, то позвоните ее хозяйке по номеру: 8-909-277-68-12.
Фото: Лиля Максимова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
вчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
типичный проект для... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров