Черного лиса, сбежавшего из вольера в Ярославле, нашли с простреленной лапкой

Лиса Лиза

Лис чернобурка по кличке Тима после долгих скитаний наконец оказался дома. Его нашли в Заячьем холме.

— Мне позвонила девушка, которая увидела Тима уже за пределами Ярославля по дороге в Гаврилов-Ям, — рассказала хозяйка лис Лиля Максимова. — Мы приехали, поставили живоловушку, но лис уже убежал дальше. Я расклеила объявления о пропаже животных вплоть до Гаврилов-Яма. Позавчера позвонила женщина и сказала, что лис в Заячьем холме. Мы поставили ловушку там, уже утром Тимоша сидел в ней.

Где-то под Ярославлем лису прострелили лапку, теперь Тимоше предстоит лечение. Самое главное, что лис дома и очень этому рад.

— Очень жаловался мне, что потерялся — скулил целый день, — рассказывает Лиля. — Безумно был рад кошке, с которой вырос, вилял хвостом.

По городу еще продолжает бегать подруга Тимы — рыжая лиса Лиза. Её часто видят на Суздалке, у домов на проспекте Фрунзе и в районе поселка Мирный, но поймать беглянку пока не получилось.

Лиля очень просит не бить и не стрелять в лису, если вдруг ее увидите:

— Она не пугливая, но не будет приближаться к человеку, потому что недоверчивая к чужим людям, — говорит девушка.

Лиса отличается от диких тем, что она крупная и ухоженная. Если вы увидите, то позвоните ее хозяйке по номеру: 8-909-277-68-12.