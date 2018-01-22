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Полный пассажиров автобус улетел на трассе в кювет, уходя от столкновения с лосем
22 января 2018
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Сегодня около 8 часов утра в Ярославской области на трассе Сергиев-Посад — Рыбинск — Череповец в районе деревни Сидорово автобус ПАЗ съехал в кювет. В салоне в этот момент находились 20 человек.
— По предварительной информации, происшествие случилось из-за того, что на дорогу вышел лось, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Пытаясь уйти от столкновения с диким животным, водителю пришлось резко вывернуть руль. Автобус съехал в кювет.
В результате случившегося автобус перевернулся на бок. Пострадал один из пассажиров, ехавших в автобусе. Сейчас он в больнице.
Сейчас полицейские устанавливают причины случившегося.
Напомним, недавно в Некрасовском районе дорогу перегородили три лося. Водителям пришлось маневрировать между животными.
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области
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