Полный пассажиров автобус улетел на трассе в кювет, уходя от столкновения с лосем

Автобус, улетевший в кювет, перевернулся на бок

Сегодня около 8 часов утра в Ярославской области на трассе Сергиев-Посад — Рыбинск — Череповец в районе деревни Сидорово автобус ПАЗ съехал в кювет. В салоне в этот момент находились 20 человек.

— По предварительной информации, происшествие случилось из-за того, что на дорогу вышел лось, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Пытаясь уйти от столкновения с диким животным, водителю пришлось резко вывернуть руль. Автобус съехал в кювет.

В результате случившегося автобус перевернулся на бок. Пострадал один из пассажиров, ехавших в автобусе. Сейчас он в больнице.

Сейчас полицейские устанавливают причины случившегося.

Напомним, недавно в Некрасовском районе дорогу перегородили три лося. Водителям пришлось маневрировать между животными.