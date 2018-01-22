|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области женщина нашла мужа и его подругу мёртвыми в гараже
22 января 2018
15 371 12
Женщина нашла своего 36-летнего мужа мёртвым в гараже. Но не одного, а с 30-летней подругой. Трагедия разыгралась накануне вечером в Тутаеве. Погибший пригласил свою знакомую выпить. Правда, не в ресторан, а в гараж. Было холодно, даже спиртные напитки не согревали. Тогда они завели машину, чтобы согреться. В тепле их разморило, они задремали и больше не проснулись.
— По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следователь уже осмотрел место происшествия, допросил очевидцев. Тела направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что ярославца, который пропал в Старый Новый год, нашли мёртвым под мостом.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
вчера
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
типичный проект для... далее
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров