В Ярославской области женщина нашла мужа и его подругу мёртвыми в гараже

Мужчина с подругой решили согреться в гараже

Женщина нашла своего 36-летнего мужа мёртвым в гараже. Но не одного, а с 30-летней подругой. Трагедия разыгралась накануне вечером в Тутаеве. Погибший пригласил свою знакомую выпить. Правда, не в ресторан, а в гараж. Было холодно, даже спиртные напитки не согревали. Тогда они завели машину, чтобы согреться. В тепле их разморило, они задремали и больше не проснулись.

— По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следователь уже осмотрел место происшествия, допросил очевидцев. Тела направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что ярославца, который пропал в Старый Новый год, нашли мёртвым под мостом.