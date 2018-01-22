Ярославцы устроили дерзкий дрифт у памятника Ярославу Мудрому

Ярославцы устроили дрифт в центре города

Снежные завалы на дорогах для одних водителей — мучение, зато для других — радость. Ярославцы на «шестерках» устроили дерзкий дрифт прямо на центральных площадях — Богоявленской и Октябрьской.

Заезды устроили по круговым движениям глубокой ночью, когда вокруг практически ни души.

— Ребята помогают от снега очистить круговое движение, — смеётся автолюбитеть Денис на выходки ярославцев.

Зато другому водителю, встретившему эту карусель на пути, было не до смеха.

— Вы только посмотрите на них, сколько раз тут нарушено ПДД? Они чуть в меня не въехали, — возмущается Игорь Люленов.

В настоящий момент в правилах дорожного движения не предусмотрено наказание за боковую езду. Если дрифтующий водитель не нарушил других правил, то единственное, за что его можно привлечь — это шум, если рядом есть жилые дома.

Кстати, этой зимой дрифт на городских дорогах стал популярен. Водители специально встречаются, чтобы погонять.