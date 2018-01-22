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Ярославцы устроили дерзкий дрифт у памятника Ярославу Мудрому
22 января 2018
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Снежные завалы на дорогах для одних водителей — мучение, зато для других — радость. Ярославцы на «шестерках» устроили дерзкий дрифт прямо на центральных площадях — Богоявленской и Октябрьской.
Заезды устроили по круговым движениям глубокой ночью, когда вокруг практически ни души.
— Ребята помогают от снега очистить круговое движение, — смеётся автолюбитеть Денис на выходки ярославцев.
Зато другому водителю, встретившему эту карусель на пути, было не до смеха.
— Вы только посмотрите на них, сколько раз тут нарушено ПДД? Они чуть в меня не въехали, — возмущается Игорь Люленов.
В настоящий момент в правилах дорожного движения не предусмотрено наказание за боковую езду. Если дрифтующий водитель не нарушил других правил, то единственное, за что его можно привлечь — это шум, если рядом есть жилые дома.
Кстати, этой зимой дрифт на городских дорогах стал популярен. Водители специально встречаются, чтобы погонять.
Фото: Игорь Люленов
Видео: Игорь Люленов
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