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Ушёл в школу и исчез: в Ярославле четвёртый день ищут пропавшего 17-летнего подростка
22 января 2018
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В Ярославле полицейские, поисковики-волонтёры и родственники четвёртый день ищут пропавшего 17-летнего Вячеслава Лобазова.
— В пятницу он, как обычно, ушёл из дома в Брагино на учёбу и пропал, — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас». — С тех пор о том, где он находится, ничего неизвестно.
На вид парню 19 лет, рост — 178 см, худощавое телосложение, чёрные коротко стриженные волосы и карие глаза.
— Молодой человек ушёл из дома одетый в синюю шапку с помпоном, чёрный пуховик, синие джинсы и чёрные кроссовки с жёлтой полосой и белой подошвой, — уточнили волонтёры.
Всех, кто что-то знает о том, где может находиться Вячеслав Лобазов, просят позвонить в полицию по номеру 02 или по телефону «ЯрСпаса» +7 (910) 964-08-38.
Подробно о том, как работают добровольческо-поисковые отряды читайте в материале: «Вытащат из глухого леса: волонтёры-поисковики рассказали, как выжить, если ты потерялся».
Фото: ЯрСпас
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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