Ушёл в школу и исчез: в Ярославле четвёртый день ищут пропавшего 17-летнего подростка

Вячеслава Лобазова ищут уже четвёртый день

В Ярославле полицейские, поисковики-волонтёры и родственники четвёртый день ищут пропавшего 17-летнего Вячеслава Лобазова.

— В пятницу он, как обычно, ушёл из дома в Брагино на учёбу и пропал, — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЯрСпас». — С тех пор о том, где он находится, ничего неизвестно.

На вид парню 19 лет, рост — 178 см, худощавое телосложение, чёрные коротко стриженные волосы и карие глаза.

— Молодой человек ушёл из дома одетый в синюю шапку с помпоном, чёрный пуховик, синие джинсы и чёрные кроссовки с жёлтой полосой и белой подошвой, — уточнили волонтёры.

Всех, кто что-то знает о том, где может находиться Вячеслав Лобазов, просят позвонить в полицию по номеру 02 или по телефону «ЯрСпаса» +7 (910) 964-08-38.

Подробно о том, как работают добровольческо-поисковые отряды читайте в материале: «Вытащат из глухого леса: волонтёры-поисковики рассказали, как выжить, если ты потерялся».