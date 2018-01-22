Самое время класть плитку: снег и абсурд на ярославских дорогах в режиме онлайн

Ярославль погружается в белое молоко

Утро в Ярославле началось с легкой метели. Но снег валил всю ночь, и дороги оказались под толстым снегом вязкой снежной каши. Сразу три проспекта — Авиаторов, Московский и Ленинградский — встали в утренних пробках.

Мы начинаем онлайн-трансляцию с городских дорог. Следите за ситуацией и рассчитывайте, где вам будет удобнее ехать.