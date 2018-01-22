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Онлайн-трансляция
Самое время класть плитку: снег и абсурд на ярославских дорогах в режиме онлайн
22 января 2018
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Утро в Ярославле началось с легкой метели. Но снег валил всю ночь, и дороги оказались под толстым снегом вязкой снежной каши. Сразу три проспекта — Авиаторов, Московский и Ленинградский — встали в утренних пробках.
Мы начинаем онлайн-трансляцию с городских дорог. Следите за ситуацией и рассчитывайте, где вам будет удобнее ехать.
9:53 Ну, конечно, когда ещё начинать уборку дорог? Естественно, с утра, во время утренних пробок. Так и сделали за Волгой.
9:56 В группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке обсуждают, кто из водителей воспользовался снежным билетом (когда показываешь документы на машину и едешь бесплатно).
— Муж воспользовался. Сказал, что кондукторша его одарила таким взглядом словно он у нее денег попросил, — пишет Оксана Ильичёва.
— Я был готов, но пришла маршрутка, ждать не стал, — пишет Алексей Баканов.
9:59 И синоптики не обещают ничего хорошего — метель уже начинает усиливаться. И будет ещё сильнее. Снежный фронт надвигается на город сразу с двух сторон.
10:05
— ЮЗОД чистили, — сообщает Александр Волков в «Дорогах Ярославля». — На Фрунзе как минимум одна полоса съедена.
11:06 Любовь Балашева пишет в«Дорогах Ярославля»:
— Все чудесатей и чудесатей. Остановка у моторного. Интересно, сколько плитка, положенная в снег, продержится?
Фото: Юлия Жукова, Александр Волков, Яндекс. Пробки, Яндекс.Пробки, Любовь Балашова/Facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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