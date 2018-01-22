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В Ярославле во время утренней пробки бросились чистить проспект Авиаторов
22 января 2018
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Утреннюю пробку из Заволжского района сегодня усугубила ещё и коммунальная техника.
Крайне удивлены были водители, вставшие в затор на проспекте Авиаторов за снегоуборочными машинами, расставленными по всем трем полосам дороги.
— Авиаторов убирают во время утренней пробки, — написал Максим Строганов в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке. — И не говорите, что не убирали.
— Проспали, с кем не бывает, — посмеивается над коммунальщиками Юлия Орлова.
Читайте также: читают, знакомятся и мечтают о еде: чем занимаются ярославцы в пробках.
Фото: Максим Строганов. Дороги Ярославля /Facebook.com
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