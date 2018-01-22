В Ярославле во время утренней пробки бросились чистить проспект Авиаторов

Снег решили убрать во время пробки

Утреннюю пробку из Заволжского района сегодня усугубила ещё и коммунальная техника.

Крайне удивлены были водители, вставшие в затор на проспекте Авиаторов за снегоуборочными машинами, расставленными по всем трем полосам дороги.

— Авиаторов убирают во время утренней пробки, — написал Максим Строганов в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке. — И не говорите, что не убирали.

— Проспали, с кем не бывает, — посмеивается над коммунальщиками Юлия Орлова.

Снегоуборочная техника заняла все три полосы проспекта

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