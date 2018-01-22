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Ярославские рестораторы хотят сделать улицу Нахимсона пешеходной
22 января 2018
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Ярославские рестораторы предлагают сделать улицу Нахимсона пешеходной. Главная причина — на ней уже столько заведений, что машинам там уже не место.
— На этом месте в скором времени появится новое заведение и очень радует, что откроется оно от команды людей, которые долгое время занимаются ресторанами! А это значит, что нас ждёт интересный проект! Пора уже улицу Нахимсона делать пешеходной! На ней уже восемь заведений, — пишет в соцсетях известный ярославский бизнесмен и владелец нескольких ресторанов Дмитрий Левченко.
Фото: Дмитрий Левченко
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