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Всё для водителей, а как же пешеходы? В Ярославле снег с дороги сгребают на тротуары
22 января 2018
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Похоже, уборкой снега в нашем городе недовольны не только автовладельцы, но и пешеходы. Ярославна Татьяна Шонина говорит: в Дзержинском районе от остановки «5-я поликлиника» до Мостоотряда проезжую часть почистили, но снег оттуда сгребли прямо на тротуар. В результате пешеходам приходиться пробираться через снежные завалы.
— Дорогу почистили хорошо, но весь снег сгребли на пешеходную часть, и это постоянно такое происходит. Этот снег теперь так и будет лежать, пока не напишешь жалобу. Постоянно приходится фотографировать и жаловаться, и то, реагируют не всегда сразу. А если еще и снег подтает, это обычно бывает каша снега вместе с водой по щиколотку, домой идешь с водой в ботинках. Тут детей много ходит, школа рядом, приходится постоянно идти через эту кашу с утра и вечером. Уже устали жаловаться, неужели нельзя сразу очистить все, получается, все для водителей, а как же пешеходы?
Кстати, ранее 76.ru рассказывал о том, как коммунальщики скинули снег с тротуаров в Волгу.
Фото: Татьяна Шонина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 21.01.2018 Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима
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