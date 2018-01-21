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«Пятёрка» влетела в «Тойоту»: есть пострадавшие
21 января 2018
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Серьёзное ДТП произошло сегодня вечером в Рыбинске. Там столкнулись «Тойота» и ВАЗ-2105. Очевидцы рассказывают: «пятёрку» занесло на скользкой дороге, и она влетела в иномарку. В результате отечественный автомобиль серьёзно пострадал.
— Медицинская помощь понадобилась водителю отечественного авто, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Кстати, сегодня в Ярославской области из-за непогоды произошло несколько ДТП.
Фото: МЧС по ЯО
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