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Поехали по скользкой дорожке: в Ярославской области произошло несколько ДТП из-за плохой погоды
21 января 2018
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На дорогах снова гололёд. И снова автовладельцы попадают из-за этого в ДТП. В Некрасовском районе иномарка улетела в кювет. Очевидцы говорят: машина ехала с большой скоростью, видимо, водитель не справился с управлением. В аварии есть пострадавшие. Им пришлось вызвать скорую.
В Тутаеве также произошло ДТП. Машина влетела в отбойник.
— Авария на повороте в Тутаев на левом берегу, — рассказал очевидец Константин Мальцев.
В Ярославле тоже не обошлось без ДТП.
— На Юго-Западной окружной дороге у посёлка Ивняки «шестёрка» съехала в кювет. Пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: Константин Мальцев/Vk.com, Анна Лурье
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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