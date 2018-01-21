Поехали по скользкой дорожке: в Ярославской области произошло несколько ДТП из-за плохой погоды

На таких дорогах лучше не гнать

На дорогах снова гололёд. И снова автовладельцы попадают из-за этого в ДТП. В Некрасовском районе иномарка улетела в кювет. Очевидцы говорят: машина ехала с большой скоростью, видимо, водитель не справился с управлением. В аварии есть пострадавшие. Им пришлось вызвать скорую.

Машина улетела в кювет

В Тутаеве также произошло ДТП. Машина влетела в отбойник.

— Авария на повороте в Тутаев на левом берегу, — рассказал очевидец Константин Мальцев.

В Ярославле тоже не обошлось без ДТП.

— На Юго-Западной окружной дороге у посёлка Ивняки «шестёрка» съехала в кювет. Пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.