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Просто так чиновников в мэрию Ярославля больше не впустят
21 января 2018
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Просто так в мэрию больше не впустят. Даже чиновников. Теперь у всех должны быть пропуска. Об этом рассказали в мэрии Ярославля. Проверять их на входе будут охранники.
— Это обычные пластиковые карты с именем и фамилией. Будет такой же режим, как в обычном офисном центре. По последней информации, такие пропуска получили почти все. Что же касается гостей, то для них будет действовать бюро пропусков. Будут выдаваться гостевые. Пока же достаточно просто спуститься вниз за своим гостем, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.
Фото: Александра Савельева
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