|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пропал за три дня до юбилея: в Ярославле разыскивают 30-летнего мужчину
21 января 2018
4 330 0
При странных обстоятельствах пропал 30-летний Кирилл Терников. Мужчина ушёл из дома в Заволжском районе в новогоднюю ночь и не вернулся. Интересно то, что 4 января ему исполнилось 30 лет. Где провёл свой день рождения Кирилл, пока неизвестно.
Приметы: на вид 30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.
Был одет: куртка демисезонная черная короткая, синие джинсы, черные ботинки. При себе имел документы, удостоверяющие личность.
— Всем, кто располагает информацией, которая может помочь в установлении местонахождения мужчины, просьба сообщить в полицию по телефону 02, с сотового телефона 102 или 24-02-02, 24-14-63, 72-47-23, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
Кстати, до сих пор в Ярославле не могут найти ещё одного Кирилла. Молодой человек пропал ещё в ноябре прошлого года.
Фото: УМВД по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров