Пропал за три дня до юбилея: в Ярославле разыскивают 30-летнего мужчину

Кирилла нет уже три недели

При странных обстоятельствах пропал 30-летний Кирилл Терников. Мужчина ушёл из дома в Заволжском районе в новогоднюю ночь и не вернулся. Интересно то, что 4 января ему исполнилось 30 лет. Где провёл свой день рождения Кирилл, пока неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Был одет: куртка демисезонная черная короткая, синие джинсы, черные ботинки. При себе имел документы, удостоверяющие личность.

— Всем, кто располагает информацией, которая может помочь в установлении местонахождения мужчины, просьба сообщить в полицию по телефону 02, с сотового телефона 102 или 24-02-02, 24-14-63, 72-47-23, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Кстати, до сих пор в Ярославле не могут найти ещё одного Кирилла. Молодой человек пропал ещё в ноябре прошлого года.