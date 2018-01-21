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В Ярославской области мошенники вынесли из дома пенсионерки 200 тысяч рублей
21 января 2018
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Мошенники продолжают наживаться на доверчивых пенсионерах. 18 января в Рыбинске двое неизвестных позвонили в квартиру к 60-летней женщине и представились сотрудниками газовой службы. Они рассказали пенсионерке, что со скидкой установят новую газовую плиту. После их ухода хозяйка квартиры обнаружила, что пропали 200 тысяч рублей.
— В этот же день аналогичный случай произошел в другом районе Рыбинска. Злоумышленники похитили у 88-летней женщины золотые украшения. Сумма ущерба устанавливается. Преступников разыскивает полиция, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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