|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фотограф из Ярославской области покоряет YouTube видео с обнажёнными красотками
21 января 2018
1 714 0
Известный фотограф из Ярославской области Александр Тихомиров продолжает покорять мир. Снимки молодого человека облетели уже пол земного шара. И вот теперь Александр взялся за YouTube. Наш земляк снимает пикантные видео с горячими красотками. Девушки отдыхают на яхте в откровенных купальниках и явно не стесняются присутствия мужчины. Они отдыхают, танцуют у шеста и даже недвусмысленно обнимаются. А Александр в свою очередь не теряет возможности прикоснуться к прекрасному. Ролики, снятые Александром, набирают по 1–2 миллионов просмотров.
У поклонников творчества Александра Тихомирова такие ролики вызывают бурный восторг.
— Нужно больше таких видео, больше нарезок, ты умеешь красиво снимать, и не только девушек, я уверен ты вдохновляешь множество людей на безумные поступки, молодец, Тихомиров, — пишут Александру в соцсетях.
Напомним, недавно Александр Тихомиров продемонстрировал миру откровенную фотосессию с обнажёнными девушками на Мальдивах.
Фото: Александр Тихомиров/YouTube
Видео: канал AlexanderTikhomirovDiary/Youtube.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров