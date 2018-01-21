Фотограф из Ярославской области покоряет YouTube видео с обнажёнными красотками

Александр развлекался вместе с девушками

Известный фотограф из Ярославской области Александр Тихомиров продолжает покорять мир. Снимки молодого человека облетели уже пол земного шара. И вот теперь Александр взялся за YouTube. Наш земляк снимает пикантные видео с горячими красотками. Девушки отдыхают на яхте в откровенных купальниках и явно не стесняются присутствия мужчины. Они отдыхают, танцуют у шеста и даже недвусмысленно обнимаются. А Александр в свою очередь не теряет возможности прикоснуться к прекрасному. Ролики, снятые Александром, набирают по 1–2 миллионов просмотров.

У поклонников творчества Александра Тихомирова такие ролики вызывают бурный восторг.

— Нужно больше таких видео, больше нарезок, ты умеешь красиво снимать, и не только девушек, я уверен ты вдохновляешь множество людей на безумные поступки, молодец, Тихомиров, — пишут Александру в соцсетях.

Напомним, недавно Александр Тихомиров продемонстрировал миру откровенную фотосессию с обнажёнными девушками на Мальдивах.