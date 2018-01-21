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Китайцы не захватят мир: ярославский «Локомотив» на своём льду одолел «Куньлунь»
21 января 2018
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Ярославский «Локомотив» на своём льду обыграл китайский «Куньлунь». Игра, проходившая 20 января на «Арене-2000», завершилась со счётом 2:0. Нельзя сказать, что матч легко сложился для наших хоккеистов. Первую шайбу забросил в большинстве Якуб Накладал. Второй тайм прошёл без забитых шайб. А в третьей двадцатиминутке Егор Аверин упрочил преимущество ярославцев.
— Хотел бы поздравить команду с победой. Игра опять далась тяжело. Большой плюс в том, что не пропустили в меньшинстве. Наверное, это и решило исход встречи, — сказал на послематчевой пресс-конференции Дмитрий Квартальнов.
Уже завтра «Локомотив» сразится с хабаровским «Амуром».
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Фото: Александра Савельева
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