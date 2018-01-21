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Женщина за рулём внедорожника сбила человека: семья ищет свидетелей
20 января 2018
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В Ярославле дама на внедорожнике сбила молодого мужчину на улице Маяковского. Авария случилась 12 января около 18:45 у берёзовой рощи, но родственники продолжают искать свидетей ДТП.
— Молодая женщина на RAV4 тёмного цвета сбила пострадавшего на нерегулируемом пешеходном переходе, где стоит знак ограничения в 40 километров, — рассказали родные пострадавшего. — Сейчас он находится в больнице имени Соловьёва с тяжёлыми переломами.
По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.
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Фото: Арина Солнцева
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