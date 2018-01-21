Женщина за рулём внедорожника сбила человека: семья ищет свидетелей

Мужчина с переломами лежит в больнице, пока родственники ищут свидетелей ДТП

В Ярославле дама на внедорожнике сбила молодого мужчину на улице Маяковского. Авария случилась 12 января около 18:45 у берёзовой рощи, но родственники продолжают искать свидетей ДТП.

— Молодая женщина на RAV4 тёмного цвета сбила пострадавшего на нерегулируемом пешеходном переходе, где стоит знак ограничения в 40 километров, — рассказали родные пострадавшего. — Сейчас он находится в больнице имени Соловьёва с тяжёлыми переломами.

По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

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