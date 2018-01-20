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Жительница Рыбинска за 24 тысячи получила из Интернета коробочку с песком
20 января 2018
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Такое разочарование сложно себе представить. Жительница Рыбинска, заказав в Интернете недешёвый смартфон, получила по почте коробочку с речным песком.
Девушка оплатила товар вперед, выбрав телефон за 24 тысячи рублей, но долгожданный заказ не оправдал ожиданий.
— Следственным управлением в Рыбинске заведено уголовное дело по признакам преступления. Ведётся расследование, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
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Фото: Александра Савельева
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