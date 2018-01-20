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Месяц спустя: что осталось от гостиницы «Чайка»
20 января 2018
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У самого известного долгостроя Ярославля уже месяц стучат дробильные машины. Гостиницу «Чайка» сносят, чтобы освободить место под новую стройку IT-парка.
За это время рабочие успели разрушить примерно треть здания недостроя.
— Можно ли найти красоту в разрушении, в движениях железных лангольеров, кусок за куском уничтожающих старое для того, чтобы очистить место для рождения нового? — вдохновлялся на рабочей площадке ярославский фотограф Илья Бесхлебный.
Напомним, гостиницу планируют сносить около трёх месяцев.
Фото: Дольщики.ЖКХ.Ярославль / vk.com, Илья Бесхлебный
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