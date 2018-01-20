Месяц спустя: что осталось от гостиницы «Чайка»

Полуразрушенная гостиница. Вид сверху

У самого известного долгостроя Ярославля уже месяц стучат дробильные машины. Гостиницу «Чайка» сносят, чтобы освободить место под новую стройку IT-парка.

За это время рабочие успели разрушить примерно треть здания недостроя.

— Можно ли найти красоту в разрушении, в движениях железных лангольеров, кусок за куском уничтожающих старое для того, чтобы очистить место для рождения нового? — вдохновлялся на рабочей площадке ярославский фотограф Илья Бесхлебный.

Работа кипит даже в тёмное время суток

Выглядит завораживающе

Напомним, гостиницу планируют сносить около трёх месяцев.