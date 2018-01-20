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В Ярославле будут судить родителей, использовавших материнский капитал на себя
20 января 2018
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В Ярославле нашли родителей, которые использовали материнский капитал по своему усмотрению. Оставив при этом малыша без жилья и возможности оплатить этими деньгами своё образование в будущем.
Таких семей нашли сразу шесть в Заволжском районе.
— Установлено, что жители района, приобретая жилые помещения с использованием средств материнского капитала, не всегда соблюдают требования законодательства о выделении доли в приобретенной квартире несовершеннолетним детям, — рассказали в прокуратуре Ярославля.
Фото: Александра Савельева
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