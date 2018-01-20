|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Наши в Америке: почему здесь популярны дезинсекторы
20 января 2018
1 510 4
В новой серии о настоящей жизни в Америке ярославцы расскажут о насекомых. Да-да, семье экс-заммэра Ярославля Дмитрия Донскова пришлось столкнуться с неприятным явлением жизни в теплом штате.
Н. насекомые.
— Увы, если всё хорошо с окружающей природой, всё вокруг в зелёных газонах и парках, то, кроме изобилия уток и белочек, жди в дом и менее приятных гостей. Несмотря на то что сотрудники посёлка регулярно обрабатывали газоны, кусты и деревья — всё равно в дом то и дело наведывались муравьи и жуки. На счастье, визиты не были массовыми, — пишет супруга политика Юлия Донскова.
Особенную напасть здесь представляют муравьи. Если они «заселяются» в дом, то нет никакого выхода, кроме как покинуть его на несколько дней и пригласить дезинсекторов. Дезинсекторы накрывают дом специальным шатром и несколько суток протравливают токсичным газом. Как это выглядит — хорошо видно на фотографии. Мы были очень удивлены, когда увидели в первый раз такой шатёр, обвешанный грозными предупреждениями о токсичности.
Фото: Юлия Донскова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров