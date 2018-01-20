Наши в Америке: почему здесь популярны дезинсекторы

Так укутывают дома, чтобы выморить насекомых

В новой серии о настоящей жизни в Америке ярославцы расскажут о насекомых. Да-да, семье экс-заммэра Ярославля Дмитрия Донскова пришлось столкнуться с неприятным явлением жизни в теплом штате.

Н. насекомые.

— Увы, если всё хорошо с окружающей природой, всё вокруг в зелёных газонах и парках, то, кроме изобилия уток и белочек, жди в дом и менее приятных гостей. Несмотря на то что сотрудники посёлка регулярно обрабатывали газоны, кусты и деревья — всё равно в дом то и дело наведывались муравьи и жуки. На счастье, визиты не были массовыми, — пишет супруга политика Юлия Донскова.

Особенную напасть здесь представляют муравьи. Если они «заселяются» в дом, то нет никакого выхода, кроме как покинуть его на несколько дней и пригласить дезинсекторов. Дезинсекторы накрывают дом специальным шатром и несколько суток протравливают токсичным газом. Как это выглядит — хорошо видно на фотографии. Мы были очень удивлены, когда увидели в первый раз такой шатёр, обвешанный грозными предупреждениями о токсичности.