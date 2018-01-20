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Город

У Плещеева озера пустят поезд и построят парк для серфинга

20 января 2018
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Переславль, Ярославская область, Плещеево озеро

По берегу национального парка «Плещеево озеро» в Переславле-Залесском сделают ультрасовременную зону для туризма. Здесь планируют построить парк для серфинга, кемпинга, экофермы и даже пустить железнодорожный маршрут по узкоколейной дороге вдоль берега.

Всё это предлагают устроить по большому проекту туристического кластера «Золотое кольцо 2.0».

— Наиболее эффективным способом реализации данной цели является формирование туристических кластеров. Кластер «Золотое кольцо 2.0» входит в федеральную кластерную зону. Кроме того, он — один из претендентов от нашей области на участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2019–2025 годы, — рассказала директор областного департамент туризма Юлия Рыбакова.

В рамках программы по развитию внутреннего туризма могут благоустроить и сам Переславль. В частности, преобразить площадь Александра Невского и благоустроить набережную.

Напомним, в Переславле-Залесском разгорелся скандал: местный депутат обругал недовольную туристку из Москвы

Анна Елкина
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Фото: Сергей Хабибулин / facebook.com
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