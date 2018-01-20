За Волгой случилось два тройных ДТП

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Накануне вечером в Заволжском районе случилось сразу два тройных ДТП.
Одна из аварий произошла на улице Дачной прямо на пешеходном переходе — три машины столкнулись паровозиком. Видимо, первому седану пришлось достаточно резко затормозить при виде пешехода, а два других автомобиля не соблюдали дистанцию.
— Обе аварии произошли в районе девяти часов вечера, — рассказал проезжавший мимо водитель Андрей Чигин.
Ещё одно тройное ДТП случилось на подъезде к торговому центру «Глобус». Тут схема аналогичная — паровозик из машин. К счастью, в обоих ДТП досталось только железу.
Напомним, накануне в лобовом столкновении на М-8 пострадали женщина и маленькая девочка.
Фото: Андрей Чигин
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