За Волгой случилось два тройных ДТП

Накануне вечером в Заволжском районе случилось сразу два тройных ДТП.

Одна из аварий произошла на улице Дачной прямо на пешеходном переходе — три машины столкнулись паровозиком. Видимо, первому седану пришлось достаточно резко затормозить при виде пешехода, а два других автомобиля не соблюдали дистанцию.

— Обе аварии произошли в районе девяти часов вечера, — рассказал проезжавший мимо водитель Андрей Чигин.

Ещё одно тройное ДТП случилось на подъезде к торговому центру «Глобус». Тут схема аналогичная — паровозик из машин. К счастью, в обоих ДТП досталось только железу.

Напомним, накануне в лобовом столкновении на М-8 пострадали женщина и маленькая девочка.