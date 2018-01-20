Волонтеры и слесари достали из подвала дома в центре Ярославля маму четырнадцати щенков

14 щенков снова с мамой

Вчера вечером из подвала дома 81 корпус 2 на улице Свердлова вызволили маму четырнадцати щенков, которых нашли волонтеры несколько дней назад.

Волонтеры САХа, приютившие 14 совсем маленьких щенков из подвала, расклеили по дому объявления с просьбой отыскать маму малышей. Поздно вечером 18 января января в службу позвонила женщина и сказала, что в подвале дома воет собака. На следующее утро волонтеры примчались спасать животное. Подвал был заперт, на помощь собачникам пришли слесари – они открыли замок и пустили волонтеров внутрь подвала.

— Подвал длинный, но мы быстро нашли собаку, — рассказала волонтер САХ Татьяна Выборнова. — В руки собака не давалась, у нее был большой стресс, поэтому пришлось ее ловить с помощью петли.

Щенки, жившие без мамы три дня, теперь снова с ней. Впереди у собачьего семейства обработки и прививки. Как только щенки подрастут, им будут искать добрых хозяев.

Собака не давалась в руки, ее пришлось ловить петлей

Напомним, 14 щенков нашли волонтеры САХ 16 января, когда приехали вызволять застрявшую в подвальной решетке собаку. Тогда подумали, что малышей кто-то подбросил.