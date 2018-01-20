|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле снова будут праздновать главную Масленицу страны: чем нас развлекут
20 января 2018
1 185 0
Ярославль вновь примет главную Масленицу страны. А это значит, что нас ждут большие гулянья с 11 по 18 февраля. А сегодня в мэрии обсудили конкретику, назвав планируемые события Масленой недели.
Так, в этом году основной упор сделают на мастер-классы, фестиваль стрит-арта «Раскрась город к весне» и фестиваль специфической региональной кухни в стиле стритфуд.
— На следующей неделе мы уже сможем представить программу праздничных мероприятий, посвященных масленичным гуляньям, — рассказал заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев. — 11 числа мы планируем провести яркое открытие. Центральным местом праздника традиционно станет Советская площадь.
На улице Кирова развернутся ремесленные ряды, а начнётся неделя гуляний с большого карнавального шествия до Советской площади.
В прошлом году фестивальная неделя собрала 350 тысяч зрителей по области и 150 тысяч в Ярославле.
Читайте также: приготовленный ярославцами двухтонный блинный торт отдали бездомным собакам.
Фото: Станислав Захарченко
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров