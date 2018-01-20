В Ярославле снова будут праздновать главную Масленицу страны: чем нас развлекут

В прошлую Масленицу в Ярославле соорудили рекордно огромный блинный торт

Ярославль вновь примет главную Масленицу страны. А это значит, что нас ждут большие гулянья с 11 по 18 февраля. А сегодня в мэрии обсудили конкретику, назвав планируемые события Масленой недели.

Так, в этом году основной упор сделают на мастер-классы, фестиваль стрит-арта «Раскрась город к весне» и фестиваль специфической региональной кухни в стиле стритфуд.

— На следующей неделе мы уже сможем представить программу праздничных мероприятий, посвященных масленичным гуляньям, — рассказал заместитель мэра Ярославля Иван Лилеев. — 11 числа мы планируем провести яркое открытие. Центральным местом праздника традиционно станет Советская площадь.

На улице Кирова развернутся ремесленные ряды, а начнётся неделя гуляний с большого карнавального шествия до Советской площади.

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