Вытаскивали людей через окна: появилось видео пожара в центре Ярославля

Загорелась квартира на втором этаже

В центре Ярославля из загоревшегося дома накануне вытаскивали людей. Огонь вспыхнул в квартире в четырехэтажном доме на улице Володарского.

Пожарным понадобились лестницы и маски для дыхания, чтобы выводить людей. Огонь тушили через окно.

— Случайно стал свидетелем пожара в доме 50 по улице Свердлова со стороны Володарского. Неприятное, страшное зрелище. Берегите себя и свой дом, — написал в соцсетях проходивший мимо ярославец Евгений Уланов.

Предварительно известно, что в загоревшейся квартире мог быть домашний питомец.