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Вытаскивали людей через окна: появилось видео пожара в центре Ярославля
20 января 2018
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В центре Ярославля из загоревшегося дома накануне вытаскивали людей. Огонь вспыхнул в квартире в четырехэтажном доме на улице Володарского.
Пожарным понадобились лестницы и маски для дыхания, чтобы выводить людей. Огонь тушили через окно.
— Случайно стал свидетелем пожара в доме 50 по улице Свердлова со стороны Володарского. Неприятное, страшное зрелище. Берегите себя и свой дом, — написал в соцсетях проходивший мимо ярославец Евгений Уланов.
Предварительно известно, что в загоревшейся квартире мог быть домашний питомец.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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