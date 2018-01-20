В этом году в Ярославской области выберут нового омбудсмена по правам человека

Сегодня Ярославская областная дума фактически объявила конкурс на поиск нового уполномоченного по правам человека в регионе. Парламентарии приняли постановление о начале сбора предложений о кандидатурах на эту должность.

Сейчас этот пост занимает Сергей Бабуркин.

— Процедура конкурса не предполагает самовыдвижение, но если мне будет оказано доверие и я буду выдвинут и избран на эту должность, я почту за честь продолжить работу в качестве уполномоченного по правам человека в Ярославской области, — сказал 76.ru Сергей Бабуркин.

Согласно законодательству, Сергей Бабуркин может быть выбран на второй срок. Кандидатов на пост Уполномоченного могут представить: губернатор, депутаты Ярославской областной Думы, общественные объединения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, зарегистрированные на территории области.

В этом году Сергею Александровичу Бабуркину исполнится 64 года. В 2017 году в Ярославской области его запомнили по следующим делам:

• осудил самосуд над жестокими подростками;

• выпустил справочник для бездомных;

• после его вмешательства в рыбинском СИЗО начались уроки для заключенных школьников;

• брал на себя роль уполномоченного по защите прав ребёнка;

• проверял условия, в которых живёт в колонии осуждённый экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов и многое другое.