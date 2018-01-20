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В Ярославской области выберут нового омбудсмена по правам человека
20 января 2018
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Сегодня Ярославская областная дума фактически объявила конкурс на поиск нового уполномоченного по правам человека в регионе. Парламентарии приняли постановление о начале сбора предложений о кандидатурах на эту должность.
Сейчас этот пост занимает Сергей Бабуркин.
— Процедура конкурса не предполагает самовыдвижение, но если мне будет оказано доверие и я буду выдвинут и избран на эту должность, я почту за честь продолжить работу в качестве уполномоченного по правам человека в Ярославской области, — сказал 76.ru Сергей Бабуркин.
Согласно законодательству, Сергей Бабуркин может быть выбран на второй срок. Кандидатов на пост Уполномоченного могут представить: губернатор, депутаты Ярославской областной Думы, общественные объединения в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, зарегистрированные на территории области.
В этом году Сергею Александровичу Бабуркину исполнится 64 года. В 2017 году в Ярославской области его запомнили по следующим делам:
Фото: up76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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